Manisa’nın ihracat oranı yükselerek yüzleri güldürdü

Ülkemizin en önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa'da 9 aylık ihracat 706,7 milyon dolara yükselerek yüzleri güldürdü. Sanayi ve tarımsal üretimin güçlü olduğu, Türkiye'nin en güçlü Organize Sanayi Bölgelerine sahip Şehzadeler Şehri Manisa, Sultani çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin, zeytinyağı, tütün, kanatlı eti, yumurta, bitkisel yağ, meyve sebze mamulleri sektörlerinde güçlü bir üretici ve ihracatçı konumunda. Manisa'nın 9 ayda gerçekleştirdiği 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracatın yüzde 18,5'ini tarım sektöründen elde etti.