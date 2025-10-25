’Türkiye artık üst gelirli ülkeler liginde’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesinin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Bakan Bolat, "Eğitime ayrılan bütçe gerek ilk, orta ve lise gerekse yüksek öğretim alanında tam 2,9 trilyon lira. Yani 18,9 trilyon liralık gider bütçemizin yüzde 15,4'ü ayrıldı ve son 20 yıl hep bu şekilde yüzde 15-16'lar civarında gerçekleşti. Ülkemiz artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı. Öte yandan teknolojinin gelişmesi sayesinde Türkiye'de e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını kaydeden Bolat, e-ihracat hacminin de hızlı bir şekilde arttığını söyledi.