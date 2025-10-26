Dev bankalar yeni altın tahminlerini paylaştı

Altında yaşanan sert düşüşün ardından dev yatırım bankalarından yeni tahminler geldi. JP Morgan, 2026'da altının 5.055 dolara ulaşacağını öngörürken, Morgan Stanley hedefini 4.400 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise kısa vadeli düşüşün geçici olduğunu belirterek uzun vadeli hedefini 4.900 dolar olarak korudu.Altın haftaya 4.381 dolar seviyesindeki rekorla başlamış, ancak yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. Analistler "Altın çılgınlığı bitti mi?" sorusuna yanıt ararken, dev yatırım bankalarından dikkat çeken açıklamalar geldi.