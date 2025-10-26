’İhracatçılar için kredi limitleri artırıldı’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yaptığı duyuruda reeskont kredilerinin günlük limitini 1 Kasım 2025'ten itibaren 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükselttiğini açıklamıştı. Merkez'den yapılan bilgilendirmede, limit artışının "piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kredi kullanımlarının seyri" dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yeni limitler, Kasım ayının ilk haftasından itibaren yürürlüğe girecek. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran bu adımları değerlendirdi: "Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL'den 4,5 milyar TL'ye, yani 15 katına yükselttik." Öte yandan Şimşek, ihracatçı destekleri kapsamında Türk Eximbank'ın sermayesinin 5 kattan fazla artarak 88,4 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.