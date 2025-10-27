Son yağmurlar çare olmadı! Zeytin üretiminde yüzde 60 düşüş!

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilçede gündemde olan tarımsal gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zeytin hasadının başladığını belirten Okur, bu yıl zeytin rekoltesinde yüzde 60'a varan düşüş yaşandığını söyledi. Son günlerde etkili olan yağışların toprak açısından olumlu ancak yetersiz olduğunu kaydetti.
Okur, düşük rekoltenin üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Zeytinler toplanmaya başlandı ancak bu yıl verim oldukça düşük. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'YAĞMUR KISMEN FAYDA SAĞLADI'
Okur, "Yağan yağmur toz bastırdı, toprağın yüzeyine fayda sağladı. Ancak toprağın tam doygunluğa ulaşabilmesi için yağışların en az 15 gün daha sürmesi gerekiyor" dedi. Okur, İZSU'nun Saruhanlı'da yürüttüğü sondaj çalışmalarına da değinerek, "İZSU'nun sondaj açma girişimleriyle ilgili gerekli müdahaleleri yaptık.
Bu konunun bir an önce kapatılmasını istiyoruz. Bizim suyumuz bize yeterli. Bu konu bir siyasi mesele değil, bir birlik meselesidir. Tüm siyasi partiler bu konuda ortak tavır sergileyeceklerini ifade ettiler" dedi. Okur, Saruhanlı'nın tarımsal geleceği için tüm kurum ve paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.