Üst sınır asgari ücretin 9 katına çıkacak! SGK'nın kasasına 60 milyardan fazla para girecek

SSK kapsamında çalışan sigortalı sayısı 17 milyona yaklaşıyor. Bunlardan sadece 358 bin kişi asgari ücretin 7,5 katı veya daha fazla kazanıyor. Asgari ücretle çalışan sayısı ise 6,8 milyon kişiyi buluyor. Prime esas kazançta üst sınır, Meclis'e sunulan kanun teklifi ile asgari ücretin 9 katına çıkartılacak.

Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, prime esas kazançta üst sınır koymanın sebebini sorarak, "Üst sınırsız olsun, kaçtan yatırıyorsa yatırsın yatırmak isteyen adam. Bunun mantığı ne?" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, konu ile ilgili detayları Meclis'te açıkladı.