Elektrik üretimi ağustos ayında arttı

TÜRKİYE'NİN lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 32 milyon 307 bin megavatsaat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü doğal gaz, yüzde 22,7'si ithal kömür, yüzde 14,1'i rüzgar, yüzde 13,9'u hidrolik ve yüzde 11,5'i linyit santrallerinden yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.