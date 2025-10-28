Emekli zammı için 2’li formül! 6 puan refah payı mı geliyor?

Emeklilerin maaşları Ocak ayında yeniden belirlenecek. SSK ev Bağ- Kur emeklilerine enflasyon artışı memur emeklilerine de toplu sözleşme artışı yansıyacak. Arada oluşan 6 puanı aşan fark kapatılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklisi refah payı almış olacak. Emeklilerin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşları yeniden belirleniyor. Bu artışlarda en önemli etken de enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflsyon oranında artış alırken memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Yüzde 11-13 aralığında memur emeklileri de yüzde 17- 19 aralığında artış alacak. Bu hesaplamalara bakıldığında her iki kesim arasında 6 puanı aşan farklar oluşacak.

6.45 PUAN FARK VAR

Zam oranlarına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim ayı anketinde ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31.77 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.94 olarak çıkacak. Memur emeklilerine yüzde 7.56 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bu fark ile yüzde 19.39'u bulacak. Yani memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.45 puan daha yüksek zam alacak. Bu zam farkı, geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payını gündeme getirdi. Emekliler arasında refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi beklentisi oluştu.