Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem gördü

ALTININ gramı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 353 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Önceki gün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, dün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor. ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.