  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem gördü

Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem gördü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem gördü

ALTININ gramı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 353 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Önceki gün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, dün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor. ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA