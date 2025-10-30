Antalya’da yabancı turist sayısı 16 milyonu geçti

ANTALYA'YA hava yoluyla kente gelen toplam yabancı turist sayısı 16 milyonu aştı. Ekim ayı da 2 milyonun üstünde yabancı turistle, yüksek sezon olan yaz aylarına çok yaklaştı. Antalya turizminde bu yıl kuzey ve güneydeki savaşlar ve birçok kriz ortamına rağmen ekim ayı yüksek sezon olarak adlandırılan yaz aylarını aratmadığı belirtildi. Antalya ve Gazipaşa'da 2 havalimanının bulunduğu kente 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen toplam turist sayısı 16 milyon 97 bin kişi olurken, aynı gün itibarıyla ekim ayında da 2 milyon 6 bin turist sayısına ulaşıldı. Geçen yıla göre küçük artışlarla devam eden turizm sektöründe, kasım ayının özellikle ilk yarısında da hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.