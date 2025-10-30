İŞKUR’dan genç istihdamına yeni model

GENÇLERİN çalışma hayatına girmeden önce "ilk iş tecrübelerini kazanmalarını sağlayacak" proje için düğmeye basıldı. TBMM Engelli Bireyleri Araştırma Komisyonu, SGK ve İŞKUR yetkililerini dinledi. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, işverenlerin en önemli şikâyetinin tecrübe eksikliği olduğunu belirterek, "Bu nedenle, tecrübe kazandırma üzerine bazı çalışmalarımız var, yakın zamanda da açıklayacağız" dedi. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Balaban, engelli vatandaşların evde fizik tedavi hizmetlerinin geri ödemesinin yapılmasına ilişkin soruya karşılık da, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" karşılığını verdi. Balaban, evde engelli ve yaşlı bakamı ile yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.