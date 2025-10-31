Merkez Bankası duyurdu: Papara’nın faaliyet izinleri iptal edildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI KAYYUM ATANDIĞINI DUYURMUŞTU

Merkez Bankası soruşturma kapsamında Papara'ya kayyum atandığını duyurmuştu. Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır." İfadelerine yer vermişti.