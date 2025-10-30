Ticaret Bakanlığı’nda açıkladı: 2 ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

