  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'nda açıkladı: 2 ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nda açıkladı: 2 ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında yapılan 2 ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı’nda açıkladı: 2 ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA