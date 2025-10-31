Altında düşüş sürüyor

FED faiz kararını açıkladıktan sonra altındaki düşüş bir süre daha devam etti. Hızlı çıkışının ardından sürekli rekor tazeleyen altın, gerileme sürecine girdi. Doların sakin görünümünü koruduğu bu haftada vatandaşlar yastık altı yaptıkları yatırımla ne yapması gerektiğini araştırmayı sürdürüyor. Uzmanlar ise şu anda henüz yatırımların bozulmaması gerektiğini kısa süre içerisinde tekrar yükselişin süreceğini söylüyor. Öte yandan uzmanlara göre altın fiyatlarındaki bu gerilemede, küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması ve dolar endeksindeki yatay seyir etkili oldu. Dolar/TL kurunun son günlerde 42 TL seviyesinin üzerinde kalması ise, yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarını temkinli sürdürmesine neden oluyor.