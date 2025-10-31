Kültür Yolu Festivali yarın Antalya’da başlıyor

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da yarın başlayacak. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 67 farklı noktada 517 etkinlik düzenlenecek. Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği Antalya'da, 1-9 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, 67 farklı noktada 9 gün boyunca 517 etkinliğe ev sahipliği yapılacak. Festival kapsamında, Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu'nda, dünyaca ünlü sanatçı Rene Magritte'in orijinal eserlerinin yer aldığı "Sürrealist Kıvılcım" ile Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği "Zamanın Katmanları" sergileri açılacak.