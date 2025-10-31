Varlık yönetim sistemi geliyor! Kamuda tasarruf için yeni hamle

KAYNAK kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve kamu harcamaları kontrol altında tutulacak.

Tasarruf tedbirlerine en yüksek düzeyde uyum sağlanması amacıyla denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecek.