Çiçekçilerden yerel yönetimlere çağrı

Şehrin dört bir yanında seyyarlara verilen çiçek stantlarının üyelerini mağdur ettiğini belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, yerel yönetimlere çağrıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile en çok sıkıntının yaşandığı Karşıyaka ve Konak Belediye Başkanları ile görüşmeler yaptığını hatırlatan Kış, "İzmir genelinde 100 bin kişinin geçim kaynağı olan çiçekçilik sektörü patlama noktasına geldi. Gerçek esnaf olmayan, oda ve vergi olmadan kayıtdışı çalışan kişilerin üyelerimizle haksız rekabete girmesine müsaade edemeyiz. Alın teri ve emeğiyle bu işi hakkıyla yapan, ailesini ve yanında çalışanlarını geçindirmeye çaba gösteren dürüst üyelerimizin hakkını yedirmeyiz. Bu işin takipçisi olacağız ve sonuçlandıracağız" diye konuştu. İzmirli çiçekçilerin iş hacminde büyük düşüşler yaşandığını söyleyen Başkan Kazım Kış, "Tek beklentimiz özel günler. Kesme çiçek ve saksılı salon bitkileri Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günler için üretiyoruz. Ancak karşımızda amansız bir haksız rekabet buluyoruz. Doğum, düğün, cenaze, tebrik ve özel gün kutlamalarında da büyük düşüş yaşıyoruz. Bu günlerde bin bir emekle üretilen bu ürünleri satamazsak kendi kendimize yetmemiz ayakta kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

"İzmir Çiçekçiler Odası olarak sektördeki daralmayı ve kayıt dışını önlemek adına yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya, katkı koymaya hazırız" diyen Kış şöyle devam etti: "Büyükşehir ve İlçe merkezli cadde ve bulvarlardaki çiçek satış noktalarının kontrolü, satılabilecek çiçek cinsleri, temizlik ve görüntü kontrolü İzmir Çiçekçiler Odası iş birliği ile yapılmalıdır. Bu hem Belediyenin yükünü alacak hem de istenilen görüntüleri yaratma ve diğer vergi kayıtlı çiçekçi dükkanlarının mağduriyetini önleyecektir. Devlet gelirlerini artırmaya çalışırken karşılaşılan vergi kaybı ve kayıt dışı engellenecektir."

'FUAR YAPILMALI'

İZMIR'DE Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı'nın düzenlenemediğini hatırlatan Kazım Kış, "Geçmiş dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söz verip yapılacak demesine rağmen Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı yapamadık. Antalya, Sakarya, İstanbul'da fuarlarımız var ama İzmir'de yok. 100 bin kişinin geçindiği dev sektör olan çiçekçiliğin, Fuarlar Şehri olma hedefli İzmir'de bir fuarının olmaması büyük çelişki. Fuar konusunda da işbirliğine ve desteğe hazırız" dedi.