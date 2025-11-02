Meslek gruplarında kapsam genişletiliyor: Sosyal güvenlik sisteminde reform

C umhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2024'te yüzde 89,7 düzeyine ulaştı. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bazı politika ve tedbirler uygulanacak.Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek.

ÖZEL PROGRAMLAR

Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının

kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak. Sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

ORTAK ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu konudaki reformları hayata geçirmek üzere ilgili kurumlar ortak çalışmalar yürütecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. programda sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Ev işleri ve farklı meslek gruplarında çalışanların sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkân sağlayan uygulamanın genişletilmesi hedefleniyor.





