Kültür Yolu Festivali Çeşme’de doruğa ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1 Kasım Cumartesi günü Çeşme Kalesi önünde gerçekleştirilen gastronomi etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, "Merkez dışındaki etkinliklerin en dolu geçtiği ilçe Çeşme oldu" dedi.

DOLU DOLU PROGRAM

Etkinliğe Alaçatı Turizm Derneği ve Ilıca Otel de destek verirken, Gastronomi Eğitmeni Aziz Yoldaş, konuklara deniz mahsullü makarna, antik dönem kabak yemeği ve Germiyan Mahallesi'nin ünlü yemeği Çalkama yapımını uygulamalı olarak anlattı. Hazırlanan yemekler, Ilıca Otel'in özel atıştırmalıkları ve Reyhan Şerbeti eşliğinde davetlilere ikram edildi. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Çeşme'nin bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne dahil olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çeşme'de Kültür Yolu Festivali ilk kez düzenleniyor. Festival, 25 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında sergileriyle, atölyeleriyle, söyleşileriyle ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçti. Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve Müze Müdürlüğümüzün katkılarıyla başarılı bir festival gerçekleştirildi." Festivalin son günü, Çeşme Kalesi'nde ÇEŞKA tarafından gerçekleştirilecek Gelenekten Geleceğe Ebru Atölyesi, saat 14.00'te Alaçatı Meydanı'ndaki Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği ve 15.30'da başlayacak Çocuklar İçin Masal ve Kukla Şenliği etkinlikleriyle tamamlanacak.