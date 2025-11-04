Asgari ücrette maraton başlıyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin rakamlar konuşulmaya başlandı. İşçi temsilcileri en az 45 bin TL ücret talep ederken TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi bugün toplanma kararı aldı. Toplantı öncesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı.

MASADAKİ RAKAMLAR

Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek hükümete ve işverenlere toplu pazarlık süreci çağrısı yaptı. 2026 asgari ücret artışında en önemli belirleyici unsur, enflasyon oranı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'u aşabileceğini gösteriyor.