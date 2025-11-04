Hollandalı milyarderin yatına 100 ton akaryakıt

Hollandalı iş insanı Laurens Last'a ait Cayman Adaları Bayraklı 53 metrelik süper yat, dün öğle saatlerinde Fethiye iskelesine demirledi. Bir süredir Göcek ve Bodrum sahillerinde özel misafirlerini gezdirdiği öğrenilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 100 ton akaryakıt ikmali yapıldı.

Yatın sahibi Hollandalı iş insanı Laurens Last'ın misafirleri ile birlikte yatta olduğu öğrenilirken, 100 ton akaryakıt karşılığı yaklaşık 5 milyon 500 bin lira ödendiği öğrenildi. 2009 yılında Hollandalı Feadship tersanesi tarafından inşa edilen mega yat, deniz mühendisliğinde zerafet ve teknik gücü birleştiriyor. Toplam 1036 grostonluk hacme sahip mega yatın lüks konfora sahibi olduğu belirtiliyor. Yat, 7 kamarada 14 misafiri ağırlayabiliyor. Yatta asansör, spor salonu, jakuzi, geniş güneş güverteleri ve su sporları ekipmanları yer alıyor. Mürettebat kapasitesi 20 kişiye kadar çıkan yatın sessiz seyir, düşük titreşim ve yüksek enerji verimliliği bu yatı rahatlık odaklı olarak sınıflandırıyor.