Haberler Ekonomi 2026 EMEKLİ ZAMMI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesap

Emekli zammı hesabı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla değişti.16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı Ocak 2026'da ne kadar olacak? Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon sonrasında Ocak 2026-Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak emekli maaş zammı ortaya çıkacak. İşte tüm detaylar…

Emekli zammı milyonlarca SSK ve Bağkur'lunun gündeminde. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gelecek yıl için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu akıllara geldi. Emekli maaşı zamları iki aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından tamamen netleşecek. Peki, Ocak 2026 emekli maaşları ne kadar olacak?

YENİ ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 şeklinde açıklandı. Aylık enflasyon beklentilere uygun şekilde hareket etti. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 oldu. Bu oranlar doğrultusunda emekli zammı için yeni rakam da ortaya çıktı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

  • Toplam enflasyon: %10.25
  • Oluşacak enflasyon farkı: %5.00
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %16.56

Bu hesaba göre SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak zam oranı şimdiden yüzde 10,25 oldu. Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde 15,57 zam yapılmış, bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI HER ŞEYİ BELİRLEYECEK

Öte yandan Merkez Bankası Enflasyon Raporu'ndan yıl sonu için beklediği enflasyon aralığının yüzde 25-yüzde 29 arasında değişeceğini ifade etti. Ekonomistler ise yıl sonunda enflasyon rakamlarının yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında değişmesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilere 12.94 ile yüzde 13.13 bandından bir zam yapılacak.

