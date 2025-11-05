Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim yönünde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle şekillenmeye devam eden akaryakıt fiyatlarında ABD'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırım nedeniyle zam beklentisi oluştu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzinin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararı tabelaların şekillenmesinde etkili oluyor. Yaptırım kararı sonrasında motorinin litresine 3,04 TL, benzinin litresine ise 1.13 TL zam yapılmıştı. Sektör uzmanları yaptırım kararının ardından yeni zamların gelebileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAMMIN HABERCİSİ

ABD 22 Ekim'de Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yönelik yaptırım kararı aldı. Uzmanlara göre ABD'nin yaptırım kararı akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaları da etkilemesi bekleniyor. Dizel fiyatlarının önümüzdeki günlerde tüm firmalarda artış göstermesi olası olarak görülüyor.

Ancak şuan için henüz bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,65 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,47 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,30 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27.60 TL

