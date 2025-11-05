Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararı tabelaların şekillenmesinde etkili oluyor. Yaptırım kararı sonrasında motorinin litresine 3,04 TL, benzinin litresine ise 1.13 TL zam yapılmıştı. Sektör uzmanları yaptırım kararının ardından yeni zamların gelebileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAMMIN HABERCİSİ ABD 22 Ekim'de Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yönelik yaptırım kararı aldı. Uzmanlara göre ABD'nin yaptırım kararı akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaları da etkilemesi bekleniyor. Dizel fiyatlarının önümüzdeki günlerde tüm firmalarda artış göstermesi olası olarak görülüyor.