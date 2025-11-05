Ekonominin zirvesinden güven veren mesajlar

Türkiye ekonomisinin zirvesinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kritik açıklamalar geldi. Cevdet Yılmaz, "İhracat odaklı üretim yapımız sayesinde ekim ayı ihracatımız yıllık yüzde 3,1 oranında artmış ve yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ilk defa 270 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora ulaşmıştır" dedi.

'OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'

Uyguladıkları politikalar sayesinde, beklentilerin olumlu yönde şekillendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Mal ihracatındaki güçlü ivmelenmenin yanı sıra turizm ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dengeli, dirençli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini göstermektedir. Turizm gelirleri 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla yıllıklandırılmış olarak 63,8 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu artış, Türkiye'nin küresel turizmdeki cazibesini bir kez daha teyit etmiştir." Bakan Şimşek ise "Eğer manipülasyonla güçlü mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıf kalır. Onun için manipülasyonla mücadele bizim olmazsa olmazımızdır" dedi. Şimşek, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin arasında "sermaye piyasalarının geliştirmesi ve derinleştirmesi" olduğunu kaydederek, bu çerçevede özellikle düzenleyici çerçevenin sürekli iyileştirilmesini önemsediklerini söyledi. Şimşek, bazı alanlarda ilave ve düzenleyici çabalarının olacağını anlattı. Şimşek, dijitalleşme ve yeni ürünler konusunda gelişmelere ayak uydurmaları gerektiğinin altını çizerek, "Kalkınma yatırım bankacılığının geliştirilmesi bu ekosistemin güçlendirmesi açısından önemli bir başlık" diye konuştu.