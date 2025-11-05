Muğla’da bal gibi toparlanma

Çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'da, geçmişte yaşanan büyük yangınlar nedeniyle azalan rekolte bu yıl geçmiş yılların ortalamasına yaklaştı. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, "Son 4-5 yılın en yüksek rakamlarını yakalayarak şu an 20 bin ton çam balı rekoltesine ulaştık diyebiliriz" dedi. Kaya, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'inin ise Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'deki arı varlığının yüzde 45-50'sinin bu bölgede olduğunu kaydeden Kaya, bal üretiminde önemli rol oynayan çam pamuklu böceklerinin, Muğla'da 2021 yılında çıkan orman yangınları nedeniyle çoğunun yok olduğunu dile getirdi.

'20 BİN TON REKOLTEYE ULAŞTIK'

Kaya, bu böceklerin yeniden görülmesi ve iklim şartlarının beklenilen düzeyde gitmesi dolayısıyla çam balında rekoltenin eski günlerine kavuştuğunu aktaran Kaya, "Bu sene çiçekte olduğu gibi çam balında da rekolte çok iyi. Son 4-5 yılın en yüksek rakamlarını yakalayarak şu an 20 bin ton çam balı rekoltesine ulaştık. Son 5 yılda 800-900 bin olan koloni sayımız 700 binlere kadar düştü. Ama bu yıl son 5 yılın en iyi dönemini yaşıyoruz" dedi.