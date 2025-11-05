Yurt öğrencilerine beslenme desteği genişletildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığa bağlı yurtlarda barınan öğrencilere yönelik yeni "Beslenme Yardımı ve Ek Beslenme Yardımı Yönetmeliği"ni yayımladı. Düzenlemeyle, öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için maddi katkı sağlanacak, şehit yakını, gazi çocuğu ve devlet koruması altındaki öğrenciler ise ek beslenme yardımından faydalanacak. Yeni düzenlemeyle, bakanlık yurtlarında barınan öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için yapılacak maddi katkının kapsamı, uygulama yöntemi ve yararlanma koşulları belirlendi. Yönetmeliğe göre, beslenme yardımı tutarı bütçe imkânları dikkate alınarak belirlenecek. Yardım, yurtların hizmete açık olduğu her gün yapılacak. Yaz döneminde nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler bu yardımdan yararlanamayacak.Öğrenciler, beslenme yardımını yalnızca kayıtlı oldukları yurt veya blok işletmesinde kullanabilecek. Kahvaltı yardımı kantinlerde, yemek yardımı ise yemekhanelerde geçerli olacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Yönetmeliğe göre, yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barınan şehit eşi, çocuğu veya kardeşleri, gaziler ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında yetişenler, devlet koruması altındaki öğrenciler, ek beslenme yardımından faydalanabilecek. Bu destek, yaz dönemi de dahil olmak üzere öğrencilerin yurtta kaldığı süre boyunca sürecek. Beslenme ve ek beslenme yardımları, öğrencilerin kullandığı tutarlar üzerinden sözleşmeli işletmecilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ödemeler ayda bir kez yapılacak.