En güçlü sektör performansı Finansal teknolojilerde oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 14. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde fintek ekosisteminin önemli oyuncuları beklentilerini aktardı. Türkiye girişimcilik ekosistemi 2025'in ilk dokuz ayında güçlü büyümesini sürdürdü. 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti. 2025'in en güçlü sektör performansı ise finansal teknolojilerde (fintek) görüldü. Toplam 197,9 milyon dolar yatırım alan sektör, açık ara en yüksek yatırım hacmine ulaştı. Finansal teknolojilerin 2025'teki bu güçlü büyümesinin 2026'ya da taşınması için regülasyonlar ve yatırım tarafında atılması gereken birçok adım var. Diğer taraftan yapay zeka ve yeni teknolojilerin entegrasyonu konusu da önemli bir gündem maddesi olarak duruyor.