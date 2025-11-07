Suriye’nin enerji sektörüne 7 milyar dolarlık yatırım

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum, geçtiğimiz mayıs ayında Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımına imza atmıştı. Suriye Enerji Bakanlığı ile konsorsiyumda yer alan şirketler arasında dün gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım sözleşmesi ve enerji alım sözleşmesi de onaylanarak projelerde fiili uygulama aşamasına geçildi. Suriye'nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen yatırım toplam 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğalgaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor. Santral sahalarının topografik etütlerinin yapılması ve gerekli teknik çalışmalar da dahil olmak üzere tüm mühendislik ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Dün imzalanan nihai anlaşmayla birlikte projede uygulama aşamasına geçilmiş oldu. Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu yatırım, ulusal ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirecek, üretim açığını kapatacak. Artan elektrik talebini karşılayarak, enerji altyapısını istikrara kavuşturacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek.