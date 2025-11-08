MB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Ocak zammı oranları değişti

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

Öte yandan bu oranlara göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 947-61 bin 856 lira aralığına yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da taban aylık artışı dahil 27 bin 912- 28 bin 320 lira aralığına çıkacak.