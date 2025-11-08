NTE'de (Nadir Toprak Elementi) endüstriyel tesis yolda: Temelleri Berat Albayrak döneminde atıldı

Nadir Toprak Elementleri'nin (NTE) uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer aldığını dile getiren Bayraktar, "Eskişehir Beylikova'da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci NTE kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Bakan Bayraktar, bor madeninde ise geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık gelirle tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.





BÜYÜK KEŞİF

Bayraktar, mayıs ayında ise Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirdiklerini anımsatarak 2025 yılı içerisindeki tüm keşiflerle birlikte güncel değeri 37 milyar dolar olan 92.4 milyar metreküplük keşif yaptıklarını açıkladı.Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl bu zamanlar günlük yaklaşık 7 milyon metreküp olan üretimi, tamamlanan Faz-1 sonunda 9.5 milyon metreküpe ulaştırdıklarının altını çizerek böylece 4 milyondan fazla hanenin yıllık ihtiyacını karşıladıklarını ve yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ithalatı önlediklerini anlattı. Faz-2 çalışmaları kapsamında günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracaklarını belirten Bayraktar, Faz-3 sonunda ise günde 45 milyon metreküp, yıllık olarak da 16.5 milyar metreküp doğalgaz üretimi yapacaklarını açıkladı.GABAR'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Bayraktar, Gabar'da geçen yıl bu günlerde yaklaşık 57 bin varil olan günlük petrol üretimini, yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükselttiklerini dile getirerek bu üretim ile cari açığın azaltılmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağladıklarına işaret etti.2025 yılında Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere toplam 161 kara sondajını tamamladıklarını, 50 sondaja ise devam ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Bu çalışmalar neticesinde, 62 milyon varillik yeni rezerv keşfettik" dedi. Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için alternatif değil, zorunluluk olduğuna değinerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, aynı anda 4 reaktör inşasının yürütüldüğü, dünyanın en büyük nükleer santral projesi olduğunu söyledi. 2050 yılında 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olmayı planladıklarını, Sinop ve Trakya'daki nükleer güç santrali projeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Bayraktar, bununla birlikte 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmak istediklerini dile getirdi.