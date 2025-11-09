Ödemiş’in gururu oldu

Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Üyesi Gülfer Keskin'in başarısı, Kültür Bakanlığı tarafından değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gülfer Keskin'i 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı'na layık gördü. Doğal-Kök Boyacılık icra dalında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri çeken Ödemişli Gülfer Keskin, bir çok üniversiteden öğretim üyeleri ve öğrencilere örnek oldu. Keskin'in akademi dünyasının araştırmalarına konu olan çalışmaları sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alındı.

İLK TEBRİK ATA'DAN

Mirasın devamı konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Gülfer Keskin, esnaf idarecilerinden de büyük destek gördüğünü dile getirdi. Keskin, "Çalışmalarımda elde ettiğim başarıyı ilk tebrik eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata oldu. Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy da çalışmalarımın her kademesinde bana büyük destek verdi. Ben de esnaf idarecilerini gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi. Gülfer Keskin'in Ödemiş'te tanınan bir sima olduğunu kaydeden Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy ise, "Gülfem hanım sadece esnaf teşkilatımızı değil, tüm Ödemiş ilçemizi gururlandırdı. İlçemizin adını esnaf teşkilatı üzerinden duyurması bizi çok memnun etti. Bundan sonra da yapacağı her çalışmada yanında olacağız" diye konuştu.