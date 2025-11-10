Memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığında revize etmesiyle birlikte, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranlarına ilişkin hesapları da değiştirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, yılın ikinci yarısına ilişkin ilk 4 aylık enflasyon zam oranı yüzde 10.25 olarak kesinleşti. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının netleşmesi kaldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 19 BİN 242 TL

16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ilk dört aylık 10.25 enflasyona göre, 18 bin 611 TL olarak kesinleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 953 TL'ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 13.15 artışla 19 bin 100 TL'ye, yüzde 33 enflasyon sonucuna göre de en düşük maaş yüzde 13.99 artışla 19.242 TL'ye yükselecek.