Bir zamanlar terör ile anılıyordu! Gabar’dan cari açığa 2 milyar dolarlık katkı

BİR zamanlar adı terörle anılan Gabar Dağı, enerjide önemli bir nokta haline geldi. Gabar'da geçen yıl bu günlerde yaklaşık 57 bin varil olan günlük petrol üretimi yüzde 42 artarak 81 bin varile yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunumunda Gabar petrol sahasında üretilen petrol ile cari açığın kapatılmasına katkı sağlandığını belirtti.

Gabar'da geçen yıl bu günlerde yaklaşık 57 bin varil olan günlük petrol üretimini yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükselttiklerine ve bu üretimin cari açığın azaltılmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağladığını kaydeden Bayraktar, arama ve üretim faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla Gabar'ın sarp arazisinde yoğun bir çalışma yürüterek, yaklaşık 700 kilometrelik bir yol ağı inşa ettiklerini ifade etti.