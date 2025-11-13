6. Türkiye-Çin İletişim Forumu düzenlendi

TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 6. Türkiye-Çin İletişim Forumu, "Küresel Yönetişimde Fikir Birliği Sağlamak, Çin ve Türkiye'nin Ortak Refahını Yaratmak" ana temasıyla 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Çin'den yıllık 1 milyon ziyaretçi çekmeyi planlıyoruz ve Türk dizilerini Çin'e açacağız" dedi. Turkuvaz Medya Grubu, Çin Uluslararası Yayın Grubu (CIPG), China Today Dergisi ortaklığında ve Türk Havayolları ana sponsorluğunda düzenlenen 6. Çin- Türkiye İletişim Forumu'nda, iki kadim medeniyet olarak Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık köklü ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyacakları, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı. 6. Türkiye - Çin İletişim Forumu'na katılan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yüzyıllardan bu yana süren kültürel ve ticari ilişkilerimiz ne mutlu ki son yıllarda turizm sektörümüze de yansıdı ve iki kadim dostun karşılıklı iş birliği bu alanda büyük bir ivme yakaladı" dedi.