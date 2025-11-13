Bakanlık sosyal medya doktorlarını uyardı! Reklam içeriklerine kısıtlama!

SAĞLIK Bakanlığı, doktorların sosyal medyadan yaptıkları reklam içerikli paylaşımlara kısıtlama getirdi. Aykırı davrananlar için suç duyurusu yapılacak. Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikte, "Sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır" denilirken, hangi koşullarda tanıtım yapılacağı ayrıntılı belirlendi. Yönetmelikte, aykırı davrananlar için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.