Batıçim yönetiminde istifa depremi!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve dün mahkemeye sunulan İmamoğlu iddianamesinde adları geçen Gülant Candaş ve Yusuf Kaya, Batısöke Çimento Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili dün tamamlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, Batısöke şirketi ile aynı grup çatısı altında bulunan Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın kardeşi Serkan Aydın ve Batıçim CEO'su Gülant Candaş'ın rüşvet verme ve rüşvete aracılık suçlamalarıyla sanıklar arasında yer alıyordu. Rüşvet iddialarıyla bağlantılı olarak Erdoğan Göğen ve Yusuf Kaya da şüpheli sıfatıyla dosyada yer alıyordu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

BATISÖKE Çimento'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şirketinin yönetim kurulu üyeleri Gülant Candaş'ın ve Yusuf Kaya, görevlerinden istifa ettiği duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Gülant Candaş'ın ve Yusuf Kaya'nın Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri 11.11.2025 tarihinde imzalamış oldukları istifa mektupları ile Şirketimize bildirilmiştir" denildi. Ayrıca şirketten şapılan başka bir açıklamada ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan haberlerde şirketimiz ile ilgili gündeme gelen iddiala rın tamamı gerçek dışıdır. Söz konusu iddiaların Batı Anadolu Şirketler Topluluğu ve faaliyet alanları veya Batıçim ile doğrudan veya dolaylı hiç bir ilgisi bulunmamaktadır denildi.