Altın zirveye koşuyor! Gram altın bugün ne kadar?... İşte altın fiyatlarında son durum...

Rekor seviyeden sert düşüşe geçen altın fiyatlarında rüzgar ABD'de yaşanan yeni gelişmelerle tersine döndü. 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin açılmasıyla altın fiyatları sert yükselişe geçti.

Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren ons altın, 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise sarı metal kritik seviyelerde denge arayışına girdi.

ALTIN SON BİR AYIN EN İYİ HAFTASINI YAŞIYOR

Federal hükümetin açılmasıyla dünkü işlemlerde 4.245 dolara kadar yükselen ons altın yeni günde 4.200 dolar eşiğinin altına indi. Ons yeni günde 4.190 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

ABD-Çin yumuşamasıyla yaşadığı değer kaybını silmeye başlayan ons altın haftalık yaklaşık yüzde 5 kazanç yolunda ilerliyor. Böylelikle altın, son bir ayın en iyi haftalık kapanışını yapmış olacak.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aşan gram altın, ABD'de yaşanan gelişmelerle dünkü işlemlerde 5.700 TL sınırını geçti. 5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı daha zaman zaman 5.700 TL'nin altına çekildi. Denge arayışındaki sarı metal haftanın son işlem gününde 5.700 TL'nin üzerinde başlangıç yaptı.

Spot piyasada gram altın, 5.701, çeyrek altın 9.319, yarım altın ise 18.639 TL'den işlem görüyor.

FİZİKİ ALTIN 6 BİN TL SINIRINDA

Kapalıçarşı'da 5.600 TL'ye kadar geri çekilen fiziki gram altın 6.000 TL'yi zorlamaya başladı. Dünkü işlemlerde 5.985 TL'ye kadar çıkan gram altın yeni günde kuyumcularda 5.961 TL'den satılmaya başlıyor.

Çeyrek altın 9.723 TL'den, yarım altın 19.436 TL'den tam altın ise 38.750 TL'den satılıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Spot gümüş fiyatı ise yüzde 1,1 yükselerek ons başına 53,86 dolara çıktı. Gümüş/TL 73 TL'den güne başlıyor. Beş günlük süreçte yüzde 10'dan fazla yükselen gümüş böylelikle geçen ay kırdığı rekora biraz daha yaklaştı.

14 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.700,61 TL

Satış: 5.701,29 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.630,00 TL

Satış: 9.719,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.260,00 TL

Satış: 19.426,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.403,00 TL

Satış: 39.999,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.402,00 TL

Satış: 38.728,00 TL