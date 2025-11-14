DHMİ 48 adet yangınla mücadele memuru alacak

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru istihdam edecek. DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuracak adayların 1 Eylül 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSS P93 puan türünden en az 70 alması gerekiyor. Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınava çağrılacak. Başvurular 14-21 Kasım döneminde e-Devlet'te "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim" üzerinden gerçekleştirilecek