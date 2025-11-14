Enerji depolamaya 32 milyar TL yatırım

ENERJİDE kendi kendine yeten Türkiye hedefi kapsamında 2026 yılında enerji depolama yatırımları da hız kazanacak. Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Doğa Can Bayram, "Biz daha fazla rüzgar ve güneş santrali kurabilmek için enerji depolama kurmaya mecburuz" dedi. Batarya sistemlerinin enerji piyasalarında, 'dengesizliği dengelemede' çok faydalı bir unsur olduğunu kaydeden Bayram, "Aslına bakarsanız bataryalar kurulduğunda bu dengesizliğin engellemesinin sonucu olarak da bir gelir modeli oluşmuş oluyor. Bütün kurgu buna göre. Bunun da yapılabilmesi için çok hızlı bir şekilde bu sistemlerin doğru zamanda piyasa koşullarına göre kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da yazılımla mümkün. Çünkü piyasalar artık çok hızlandı" diye konuştu.

180 BİN HANENİN İHTİYACI

GELECEK yılın altıncı ayına kadar depolamada 300 megavatsaatlik yatırımın devreye gireceğini anlatan Bayram, "Seneye toplamda 1.500 megavatsaatlik yatırımın devreye alınmasını bekliyoruz, bunun 300 megavatsaati 2026'nın altıncı ayına kadar devreye girecek" dedi. 300 megavat için yatırım tutarının yaklaşık 750 milyon dolar (32 milyar TL) olduğunu dile getiren Bayram, 1.500 megavatsaatlik toplam yatırımın 180 bin hanenin elektriğinin depolanması anlamına geleceğini ifade etti.