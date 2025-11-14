Yıllık ihtiyaç 600 bin adet! Ev sahipliği hedefi yüzde 66’ya yükseldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin şehircilik vizyonuna ilişkin sunum yaptı.

YILLIK İHTİYAÇ 600 BİN ADET Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı ortalama 600 bin adet seviyesinde. 2024 itibarıyla Türkiye'de toplam 31 milyon konut bulunuyor.

Bu konutların 22 milyon 320 bini ev sahiplerine, 8 milyon 680 bini ise kiracılara ait durumda. Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon kişi kiracı bulunuyor.