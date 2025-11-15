Emlakçılar deprem bilimciye tepkili: Emlak piyasasının dengesini bozacak

J eofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanabilecek olası deprem senaryolarıyla ilgili açıklamada bulunarak bazı kentler için uyarılarda bulundu. İzmir'de Tire, Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Bayraklı, Bornova, Menemen, Balçova ve Karşıyaka'yı işaret eden Ercan, vatandaşları bu ilçelerden ev almama konusunda uyardı. Prof. Dr. Ercan'ın açıklamalarına ilişkin konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Prof. Dr. Ercan'ın söylemlerinin spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR' Her türlü bilgiye saygılı olduklarını ancak söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Güleroğlu, "Örneğin İnciraltı'nda yapılaşma bile yok. Buna rağmen bu bölgede yapılaşma varmış gibi, buradan ev almayın, diyor. İnsanları tedirgin edip belli bölgelerdeki yatırımın önüne geçiyor" dedi.

'HER DEPREMDE YAŞANIR'

Ercan'ın açıklamalarının gayrimenkul piyasasının dengesini bozacağını iddia eden Güleroğlu, İstanbul'da da daha önce bunların yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu; "Bu açıklamalar sadece insanları tedirgin eder ve piyasasının da dengesini bozar. Ercan'ın açıklamaları insanları doğru yönlendirmiyor." 26 yıldır oda başkanlığı yaptığını hatırlatarak her deprem sonrası hareketlenme yaşandığını dile getiren Güleroğlu açıklamalarını "Orta halli vatandaş, Bornova Atatürk Mahallesi, Çiğli ve Evka'ların tümü, Karabağlar Karafatma Dağı gibi sağlam zeminli alanlara yöneldi. Varlıklı vatandaşlar ise Urla, Seferihisar, Çeşme, Karaburun gibi bölgelerde tek katlı evlere yöneldi ve buralarda daha çok rekabet oldu. İzmir'in belli semtleri her depremde hareket görür" sözleriyle sonlandırdı.