Sürücüler için 5 ay boyunca zorunlu olacak uygulama başladı: Cezası cep yakar!

Kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. Özel araçlarda da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 5 ay boyunca ticari araçlar için zorunlu olacak. Bu yıl Kasım ayında başlatılan uygulamaya uymayan sürücülere ise para cezası uygulanacak.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, durdurulan ticari araçların lastiklerini tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

KURALA UYMAYAN AFFEDİLMEDİ

Araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken, takılı olanların ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği takmayan sürücülere de 5 bin 856 lira para cezası uygulandı.

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Kış lastikleri sadece karlı ve buzlu zeminler için değil, yağışlı ve soğuk hava koşullarında da diğer lastik türlerine göre daha iyi performans gösteriyor.

Şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmak zorunlu olsa da özel araç sahiplerinin de kış lastiği takması tavsiye ediliyor.

Kış lastiklerinin diş derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde en az 4 mm, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise en az 1.6 mm olması gerekiyor.