Kasım indirimlerinde bu tuzağa düşmeyin! 860 bin TL cezası var

'ŞÜPHELİ YORUMLARIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALIP REKLAM KURULU'NA GÖNDERİN'

Ağaoğlu, "Tüketiciler dikkatli olsunlar, şüpheye düştükleri yorumların mutlaka ekran görüntüsünü alıp Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletsinler. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 81 ildeki örgütlerinden hangisinin bölgesindeyse onlara iletir ve gerekli incelemeleri yapılarak yaptırım uygulayacağı gibi o yorumları da kaldırtır. Şüpheli yorumlara, çok öven yorumlara dikkat etmek lazım. Ayrıca orada tenkit edici yani eleştirel yorumları da satıcı veya o internet portalı kaldırıyorsa bu da yasak; bu da yaptırım gerektirir. Böyle olumsuz yorumu kaldırılan tüketiciler de Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na şikayetlerini iletmelidirler" dedi.

Ağaoğlu, "Bu durumda çok ciddi yaptırımlar var. Şayet böyle haksız bir ticari uygulama yapılıyorsa 86 bin liradan 860 bin liraya varan cezalar var. Aldatıcı ticari ilan yapılıyorsa da bu noktada ciddi, milyonlara varan cezalar söz konusu. Tabii yapıldığı mecra, bu yanıltıcı ilanı yapan kurum ve bunun yurt çapında mı yoksa yerel olarak mı yapıldığına göre de ceza oranları, miktarları değişebiliyor" ifadelerini kullandı.