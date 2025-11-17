Fahiş aidat dönemi bitiyor! Site aidatlarına düzenleme geliyor

Sadece konutlarda değil, yüz binlerce iş yeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

ENFLASYON ÜSTÜ YASAK

Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık keyfi artış yapamayacak. Özellikle mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak. Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.