Ortaköy'deki zehirlenme faciasında yeni gelişme! Kesin ölüm sebebi o analizlerle belirlenecek

Ailenin İstanbul'a geldikten sonra temas ettiği otel, restoran ve sokak satıcılarına uzanan zincirde, otel sahibi, lokumcu, midyeci, kokoreççi, ilaçlama şirketi çalışanları ve gıda tedarikçileri dahil birçok kişi ifadeleri alınmak üzere mevcutlu olarak savcılığa sevk edildi.

İSTANBUL'DAKİ İLK 2 GÜNLERİ Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.

İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ

İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar. Ardından saat 16.00 sıralarında ailece gezmek için Ortaköy'e gitti. Ortaköy Camii'nin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgâhından birer tane midye yediler.

LOKUMU HEPSİ YEDİ

Daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, devamında çocuklarına sucuk-ekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih'te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi.