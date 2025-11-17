Satsuma mandalinası pazarda yerini aldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Satsuma mandalinası hasadı yoğun bir sezonla başladı. Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli bir merkez olan bölgede bu yıl rekoltenin beklenenden yüksek olması üreticiyi memnun etti. Çiftçiler, mandalinanın hale 15 liradan satıldığını, pazarlarda ise fiyatın 50 liraya kadar çıktığını ifade ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren kadın ve erkek işçiler, olgunlaşan mandalinaları tek tek toplayarak kamyonlara yüklüyor. Hasadı tamamlanan ürünler, İzmir başta olmak üzere çevre illerin pazarlarına gönderilirken, önemli bir kısmı da ihracata yönlendiriliyor. Üreticiler, ince kabuklu ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen Satsuma mandalinasının kendine özgü aromasıyla diğer türlerden ayrıldığını vurguluyor.

VİTAMİN DEPOSU

Mandalina yetiştiriciliğinin yıl boyunca budama, gübreleme, sulama ve ilaçlama süreçleriyle devam eden emek yoğun bir üretim modeli olduğunu belirten çiftçiler, bu yıl hem kalite hem de verimde yüz güldüren bir sezon geçirildiğini söylüyor. C vitamini deposu olan Satsuma mandalinası, kış aylarında bağışıklığı desteklemesiyle tüketicinin en çok tercih ettiği meyveler arasında yer almayı sürdürüyor.