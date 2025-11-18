Altın fiyatları için korkutan senaryo! Gram altında düşüş sürecek mi? İşte piyasalarda son durum...

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden atağa geçen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 4250 dolara kadar yükselen ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğine kadar indi. 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın ise 5.500 TL'nin altına düştü. Fed yetkililerinin faiz açıklamalarıyla düşüşe geçen altın fiyatlarında düşüş dördüncü günde de devam ediyor.
Spot piyasada altının onsu bu sabah 4004,82 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 0,40 kayıpla 4021 dolardan işlem görüyor. Aylık kayıp ise yüzde 7 civarında.
GRAM ALTINDA KAYIPLAR BÜYÜYOR
Küresel piyasalarda yaşnan hareketlilikle 5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Sert bir şekilde yine düşüşe geçen gram altın 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın seyretmeye başladı.
5497 TL'den yeni güne başlayan gram altın, yazım itibarıyla yüzde 0.3 kayıpla 5.478 TL'den işlem görüyor.
Cumhuriyet altın 38.653, çeyrek altın 8.953 TL, yarım altın ise 17.900 TL'den satılıyor.
PSİKOLOJİK SEVİYE KIRILIRSA DÜŞÜŞ SÜREBİLİR
Analistler 4000 dolar desteğinin kırılması halinde aşağı hareketin 3971 ve 3935 dolara doğru devam etmesini bekliyorlar.
Marex analisti Edward Meir, "dolar bugün biraz daha güçlüydü ve son haftada spekülatif pozisyonlar azaltıldı. Altın piyasası şimdilik konsolide olacak" dedi.
MERKEZ BANKALARI BÜYÜK ALIM YAPTI
Yatırımcısına bu yıl yüzde 55'ten fazla kazandıran altın fiyatlarında 2026 yılında yükseliş beklentisi devam ediyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının kasım ayında büyük miktarda altın satın aldığını ve bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan çok yıllı bir trendin parçası olduğunu açıkladı.
Banka, eylül ayında 64 tonluk alım yapıldığını, bunun ağustostaki 21 tonluk alımın üç katından fazla olduğunu belirtti.
2026'DA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Goldman, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Morgan Stanley ise ons altının 2026 yılında 4.500 dolar olmasını bekliyor.
18 KASIM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 5.463,95 TL
Satış: 5.464,72 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.222,00 TL
Satış: 9.308,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.445,00 TL
Satış: 18.605,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.078,00 TL
Satış: 38.653,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 36.776,00 TL
Satış: 37.089,00 TL