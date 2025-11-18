Altın fiyatları için korkutan senaryo! Gram altında düşüş sürecek mi? İşte piyasalarda son durum...

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden atağa geçen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 4250 dolara kadar yükselen ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğine kadar indi. 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın ise 5.500 TL'nin altına düştü. Fed yetkililerinin faiz açıklamalarıyla düşüşe geçen altın fiyatlarında düşüş dördüncü günde de devam ediyor.

Spot piyasada altının onsu bu sabah 4004,82 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 0,40 kayıpla 4021 dolardan işlem görüyor. Aylık kayıp ise yüzde 7 civarında.