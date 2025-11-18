ASELSAN sağlıktaki en büyük sözleşmeye imza attı

ASELSAN, medikal görüntüleme sistemleriyle bu alanda bugüne kadarki ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşmesini imzaladı. ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında 26 milyon 70 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, ASELSAN'ın sağlık alanında bugüne kadar imzaladığı ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşme olarak dikkati çekiyor. ASELSAN "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor.