Demir sektöründen tüm zamanların en yüksek satışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artarak 24 milyar 789 bin dolara çıktı. Demir ve demir dışı metaller sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1 milyar 219 milyon dolara ulaşırken, sektör tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu dönemde sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 5.8'e yükseldi. Sektörün toplam ihracat içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 4.7 olarak gerçekleşmişti.