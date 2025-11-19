Bakan Kurum duyurdu: Kiralık sosyal konutta detaylar belli oldu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu bir paylaşım yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.
RAYİÇ BEDELİN ALTINDA
PROJEYLE aynı zamanda kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiğinin altı çizilerek, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.
Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.
AYDIN' DA TOKİ HEYECANI
ÖTE yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen deniz manzaralı konut projesi için satış süreci başladı. 3 katlı 60 konuttan oluşan proje, müzayede yöntemiyle satışa sunuldu. Projede yer alan konutların 9-14 milyon TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulacağı belirtildi. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanırken, taksitle alım yapmak isteyenlere yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor.